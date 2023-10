Este miércoles 4 de octubre fue el turno de que la Real Academia Sueca de Ciencias anunciara el Premio Nobel de Química, el que este 2023 fue para los científicos Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus y Alexei I. Ekimov, por “el descubrimiento y síntesis de puntos cuánticos”.

De acuerdo a lo indicado por la academia sueca al entregar el Nobel de Química, los ganadores de este año “lograron producir partículas tan pequeñas que sus propiedades están determinadas por fenómenos cuánticos. Las partículas llamadas puntos cuánticos tienen hoy día una gran importancia en la nanotecnología”, y tiene usos tan diversos como en la electrónica y la medicina, por mencionar algunos.

En tanto, el presidente del comité que entrega el Nobel de Química, Johan Åqvist, explicó que “los puntos cuánticos tienen muchas propiedades fascinantes e inusuales. Es importante destacar que tienen diferentes colores según su tamaño”.

Y si bien los físicos sabían hace tiempo que teóricamente los efectos cuánticos podían depender del tamaño de las nanopartículas, era algo que no podía ponerse en práctica debido a los complejo que era trabajar a un nivel tan pequeño.

Sin embargo, a principios de los años 1980, Alexei Ekimov logró crear efectos cuánticos dependientes del tamaño en vidrio coloreado. El color procedía de nanopartículas de cloruro de cobre y Ekimov demostró que el tamaño de las partículas afectaba al color del vidrio mediante efectos cuánticos.

Años más tarde, Louis Brus fue el primer científico del mundo en demostrar efectos cuánticos dependientes del tamaño en partículas que flotan libremente en un fluido.

En tanto, en 1993, Moungi Bawendi revolucionó la producción química de puntos cuánticos, dando como resultado partículas casi perfectas. Esta alta calidad era necesaria para que pudieran utilizarse en aplicaciones.

Todos estos descubrimientos aportaron para que actualmente los puntos cuánticos puedan iluminar monitores de computadora y pantallas de televisión basadas en tecnología QLED. También añaden matices a la luz de algunas lámparas LED, que los bioquímicos y médicos las utilizan para mapear el tejido biológico en algunos casos.

De esta manera, los puntos cuánticos aportan un gran beneficio a la humanidad, mientras que los investigadores creen que en el futuro podrían contribuir a la electrónica flexible, sensores diminutos, células solares más delgadas y comunicación cuántica cifrada, por lo que recién está empezando la exploración del potencial de estas partículas diminutas.

