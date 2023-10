Durante la jornada de este martes 3 de octubre la Real Academia Sueca de Ciencias anunció el Premio Nobel de Física para Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier por sus “métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia”.

De acuerdo a lo indicado por la academia sueca que entrega el Nobel de Física, los tres galardonados son reconocidos por sus experimentos, los que “han brindado a la humanidad nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de los átomos y las moléculas”.

En concreto, los tres ganadores del Nobel de Física “han demostrado una manera de crear pulsos de luz extremadamente cortos que pueden usarse para medir los rápidos procesos en los que los electrones se mueven o cambian de energía“. Así, lo que hasta hace poco solo se podía considerar como un promedio, ahora se puede medir de forma más exacta.

Los experimentos de los tres galardonados lograron producir pulsos de luz tan cortos y rápidos que se miden en attosegundos -una forma tan rápida que se creía imposible-, lo que demuestra que esos pulsos pueden usarse para proporcionar imágenes de los procesos al interior de los átomos y moléculas.

Anne L’Huillier descubrió en 1987 que surgían muchos matices de luz diferentes cuando transmitía luz láser infrarroja a través de un gas noble, lo que sentó las bases para avances posteriores.

En tanto, en 2001, Pierre Agostini logró producir e investigar una serie de pulsos de luz consecutivos, cada uno de los cuales duraba sólo 250 attosegundos. Al mismo tiempo, Ferenc Krausz estaba trabajando en otro tipo de experimento, uno que permitía aislar un único pulso de luz que duraba 650 attosegundos.

De acuerdo a lo indicado por Eva Olsson, presidenta del comité que entrega el Nobel de Física, gracias a la contribución de los galardonados, “podemos abrir la puerta al mundo de los electrones. La física de attosegundos nos brinda la oportunidad de comprender los mecanismos que se rigen por los electrones. El siguiente paso será utilizarlos”.

En ese sentido, las aplicaciones del descubrimiento y de las nuevas maneras de estudiar el movimiento de los electrones en la materia se podrían aplicar en varias áreas diferentes. Por ejemplo, en electrónica, donde es importante comprender y controlar cómo se comportan los electrones en un material determinado.

También podría ser extremadamente útil en los diagnósticos médicos, ya que los pulsos de attosegundos se pueden utilizar para identificar diferentes moléculas, lo que podría ayudar a generar diagnósticos complejos de forma más rápida y certera.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023