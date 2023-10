Otorgan Premio Nobel de Medicina a investigadores que permitieron el desarrollo de las vacunas contra el covid-19

Durante la jornada de este lunes 2 de octubre el Instituto Karolinska de Suecia anunció el Premio Nobel de Medicina 2023 para Katalin Karikó y Drew Weissman, luego de considerar “sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra el covid-19“.

De acuerdo a lo indicado en el anuncio, los dos galardonados con el Nobel de Medicina, “fueron fundamentales para desarrollar vacunas de ARNm eficaces contra el covid-19 durante la pandemia que comenzó a principios de 2020”, agregando que sus descubrimientos además cambiaron completamente la comprensión sobre cómo interactúa el ARNm con el sistema inmunológico, contribuyendo “a la tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en tiempos modernos”.

Katalin Karikó es una bioquímico húngaro-estadounidense que se ha especializado en el trabajo y análisis del ARN mensajero, mientras que desde 2013 es una de las vicepresidentas de la farmacéutica BioNTech, una de las empresas que creó una de las vacunas más eficaces contra el covid-19.

Drew Weissman es médico y científico estadounidense que ha trabajado en conjunto con Katalin Karikó en la Universidad de Pensilvania en el análisis del ARNm, y con quien además han recibido otros reconocimientos por sus aportes durante la pandemia de covid-19.

En estudios adicionales publicados en 2008 y 2010, Karikó y Weissman demostraron que la entrega de ARNm generado con modificaciones de bases aumentaba notablemente la producción de proteínas en comparación con el ARNm no modificado. El efecto se debió a la activación reducida de una enzima que regula la producción de proteínas. Gracias a sus descubrimientos de que las modificaciones de las bases reducían las respuestas inflamatorias y aumentaban la producción de proteínas, Karikó y Weissman habían eliminado obstáculos críticos en el camino hacia las aplicaciones clínicas del ARNm.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023