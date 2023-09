Astrónoma chilena es galardonada con el ’New Horizons Prize in Physics’ por estudios en Formación Planetaria

Hoy anunció a nivel internacional que la destacada científica chilena Laura Pérez ha sido galardonada con el prestigioso premio “2024 New Horizons Prize in Physics”. Este reconocimiento es compartido por cuatro astrónomos en total, incluyendo a Paola Pinilla (University College London, Inglaterra), Tilman Birnstiel (Ludwig Maximilian University of Munich, Alemania) y Nienke van der Marel (Leiden University, Holanda).

Laura Pérez, quien también es académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, es reconocida por sus contribuciones fundamentales en el campo de la formación planetaria. Su investigación combina el estudio teórico con observaciones utilizando instrumentos avanzados como el telescopio ALMA.

Este premio, que consiste en $100,000 dólares (alrededor de 89 millones de pesos chilenos), será compartido entre los cuatro premiados. Laura Pérez, en referencia a este logro, destacó la importancia de reconocer la investigación realizada desde Chile en el campo de la astrofísica, gracias a políticas de acceso a observaciones astronómicas que reservan tiempo para investigadores nacionales.

Rosa Deves, Rectora de la Universidad de Chile, expresó su orgullo por el logro de Laura Pérez y señaló que este premio no solo destaca la excelencia de la investigación chilena, sino que también inspira a jóvenes, especialmente a las niñas, a seguir carreras científicas.

Astrónoma @AstroUchile Laura Pérez obtiene el “2024 New Horizons Prize in Physics” por su trabajo en el área de formación planetaria, siendo la primera persona de nuestro país en obtener este galardón entregado por la Breakthrough Prize Foundation" https://t.co/oJOIxGQx8v pic.twitter.com/EUjQIIg4Fa — Universidad de Chile (@uchile) September 14, 2023

La investigación que llevó a este premio se centró en la predicción, descubrimiento y modelado de “dust traps” (trampas de polvo), resolviendo un problema fundamental en la formación de planetas. Laura Pérez es Ph.D. en Astrofísica del California Institute of Technology (Caltech) y ha revolucionado el conocimiento sobre los discos protoplanetarios, donde el polvo es acumulado y atrapado, permitiendo la formación planetaria.

Este premio, conocido como el “New Horizons in Physics Prize”, es un prestigioso reconocimiento otorgado por la “Breakthrough Prize Foundation”. Es un tributo a investigadores jóvenes que han contribuido de manera excepcional al entendimiento de nuevos fenómenos físicos. La ceremonia de entrega es conocida como los “Óscar de la Ciencia” y ha sido presentada en eventos de gran renombre.