Revolución en la forma que percibimos el universo: científicos observan el fondo cósmico de ondas gravitacionales

Un equipo internacional de físicos ha logrado un hito en la astrofísica al detectar el “zumbido de fondo” del universo. Este descubrimiento, que ha sido publicado en la revista ‘Nature Astronomy‘, se ha logrado gracias a la observación de las ondas gravitacionales, que son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo causadas por los movimientos de objetos masivos en el universo.

El equipo, liderado por el Dr. Rory Smith de la Universidad de Monash en Australia, ha utilizado una red de detectores de ondas gravitacionales para captar este zumbido de fondo, que se cree que es el resultado de la superposición de ondas gravitacionales de miles de millones de sistemas binarios de estrellas de neutrones en todo el universo. Este descubrimiento fue posible luego de 15 años de recabar datos y de una fuerte cooperación internacional.

Las estrellas de neutrones son astros extremadamente densos y pequeños que giran muy rápido y emiten pulsos regulares de radiación, también conocidas como púlsares.

Utilizando la frecuencia con que estos púlsares nos arrojan su radiación, se puede establecer una diferencia en su ritmo, mostrando una contracción o estiramiento del tejido espacio-temporal.

