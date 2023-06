Fue condenada por el homicidio de sus hijos pero la ciencia descubrió que murieron por una mutación genética

Hace veinte años, Kathleen Folbigg fue encarcelada en Australia tras ser declarada culpable de matar a sus cuatro hijos. Hace unos días, recibió un indulto completo y fue liberada. Ahora, una mutación en un gen CALM, que afecta a una de cada 35 millones de personas, se cree que causó la muerte de sus dos hijas a través de un raro síndrome llamado calmodulinopatía.

En 2003, un jurado concluyó que Folbigg había asfixiado a cada uno de sus hijos a lo largo de una década. Sin embargo, Folbigg siempre ha mantenido su inocencia. No había evidencia de asfixia o lesiones en los niños. El juicio se centró en pruebas circunstanciales, principalmente el diario de Folbigg, en el que escribió que “la culpa de todos ellos me atormenta” y detalló sus luchas con la maternidad.

Para 2015, el precio de la secuenciación del genoma humano había bajado a 1.500 dólares, y se había realizado alguna investigación sobre las mutaciones del gen CALM que podrían ayudar a explicar lo que le sucedió a los hijos de Folbigg.

Un estudio publicado en 2020 encontró que Laura y Sarah tenían dos nuevas mutaciones CALM2 que alteraban estructuralmente sus proteínas de calmodulina. En experimentos de laboratorio, los investigadores demostraron que estas proteínas mutadas no podían unirse a o regular dos canales iónicos de calcio cruciales, publica ScienceAlert.

Los dos hijos varones de Folbigg, Caleb y Patrick, no tenían mutaciones CALM, según el estudio. Sin embargo, tenían una copia de un gen BSN mutado. Alrededor de la mitad de los ratones con esta mutación mueren antes de los seis meses y todos tienen convulsiones recurrentes. Esta mutación puede explicar la ceguera y las convulsiones epilépticas de Patrick y podría explicar su muerte temprana.

El indulto de Folbigg

Toda esta evidencia culminó en una petición para que Folbigg fuera indultada. Esta petición fue firmada por 90 científicos y enviada al gobernador de Nueva Gales del Sur en 2021. La petición decía que la condena de Folbigg estaba “basada en la proposición de que la probabilidad de que cuatro niños de una misma familia mueran de causas naturales es tan improbable que es prácticamente imposible. Esta es una lógica defectuosa”.

Finalmente, Folbigg fue indultada el 5 de junio de 2023. “Hoy es una victoria para la ciencia y especialmente para la verdad”, dijo Folbigg al ser liberada de prisión. “Y durante los últimos 20 años que he estado en prisión, siempre he pensado en mis hijos, he llorado por mis hijos, y los he extrañado y amado terriblemente”.