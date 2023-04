Este lunes 3 de abril, la NASA dio a conocer quiénes son los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que tiene entre sus objetivos probar la nave espacial Orion y sobrevolar la Luna en noviembre de 2024.

Artemis II se convertirá así en la primera misión tripulada que volará alrededor del satélite natural de la Tierra en 50 años, luego de que se terminara el programa Apollo en 1972.

La tripulación de Artemis II hará un viaje de aproximadamente 10 días, partiendo por probar cómo se comporta la nave Orion en el espacio, y luego de dar un par de vueltas a la Tierra, viajará hasta la Luna, donde orbitará el satélite.

El grupo de cuatro astronautas está encabezado por el comandante e ingeniero de vuelo Reid Wiseman, además del piloto Victor Glover, y los expertos Christina Koch y Jeremy Hansen. Éste último es canadiense, siendo el único miembro del equipo que no es estadounidense.

La misión además marcará historia por tener a una mujer y una persona de color por primera vez orbitando la Luna.

Reid Wiseman lived & worked aboard the @Space_Station as a flight engineer in 2014. He also commanded the undersea research mission NEEMO21, and most recently served as Chief of the @NASA_Astronauts . pic.twitter.com/AincR66wpf

Victor Glover is part of our 2013 class of @NASA_Astronauts and was the pilot for NASA’s @SpaceX Crew-1 mission. He’s logged 3,000 flight hours in more than 40 different aircraft, and will pilot @NASA_Orion around the Moon. pic.twitter.com/P0zJ8pwaeL

Representing the @csa_asc on #Artemis II to the Moon is @Astro_Jeremy, from London, Ontario.

Jeremy Hansen was a fighter pilot before joining CSA, and currently works with NASA on astronaut training and mission operations. This will be Hansen’s first mission in space. pic.twitter.com/zIVetAQeFE

— NASA (@NASA) April 3, 2023