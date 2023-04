Este sábado se estrena “SUCHAI 1”, el documental que muestra la primera misión espacial desarrollada en Chile

En un nuevo capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Marcos Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la FCFM, sobre el satélite SUCHAI 1.

Se trata de un nanosatélite hecho en el país bajo un programa espacial impulsado por la Universidad de Chile. su funcionamiento y puesta en órbita ha sido reconocida y elogiada internacionalmente y significa un avance tecnológico.

Respecto a esta arista de la ciencia, Díaz destacó que “el área espacial es algo que se ve relevante (…) y Chile es un país potente e importante en estas materias“.

Un punto importante de destacar es que SUCHAI corresponde a las siglas de Satellite of the University of Chile for Aerospace Investigation. Pero también tiene una razón cargada de sentido cultural, y es que mapudungún, ‘suyai’ significa esperanza.

Detalles del nanosatélite

Este tipo de satélites se diferencian del resto principalmente por su tamaño, lo que tiene relación directa con otras características propias de los también denominados CubeSat.

“Los satélites más grandes tienden a ser grandes porque ocupan tecnología muy antigua. Necesitan durar mucho tiempo y para que dure mucho tiempo ocupan tecnología que ya ha volado; para que vuele mucho tiempo, la han probado desde decenas de años atrás”, explicó el especialista.

“Las ventajas que tienen estos pequeños satélites es que podemos probar, evaluar y desarrollar, usando tecnología que usualmente no vuela en el espacio, que es mucho más moderna, mucho más poderosa“, complementó. De igual manera, puntualizó que, “como no tiene herencia de vuelo, es más riesgosa”.

Bajo la misma línea, el académico destacó que con estos nanosatélites se “acelera el conocimiento y acelera las posibilidades de innovación en nuestros países a un bajo costo”.

La situación de Chile

Además de todo el revuelo que ha significado el lanzamiento del satélite SUCHAI 1 por su gran significancia para la investigación espacial en Chile y el mundo, existe un panorama de mayor complejidad en el país.

Marcos Díaz valoró la metodología y el proceso que se lleva a cabo en este tipo de exploración en el espacio y apunta a la importancia realizarlo en mayor cantidad y periodicidad.

Sin embargo, en un análisis más profundo de la situación, también reconoció capacidades limitadas. “No tenemos agencia -espacial-, no tenemos mucho conocimiento, no tenemos desarrollos previos. Por ende, tenemos que ir redescubriendo o reinventando de alguna forma”.

El profesor de la FCFM reconoce que “Chile todavía no logra despertar al espacio” y señaló que “es un problema de convicción. Es un problema también de estrategia nacional, de país, no solo de los tomadores de decisiones, sino que de la población”.

“Todavía nosotros nos preguntamos si en realidad necesitamos investigación y conocimiento para desarrollarnos. La investigación y el desarrollo son claves para el desarrollo“, reflexionó.

Documental sobre el programa espacial chileno

El trabajo de Chile en torno al su desarrollo en el espacio fue inspiración para realizar una película documental titulada SUCHAI 1, al igual que el satélite chileno que se encuentra orbitando la tierra.

En el registro se aborda el trabajo espacial chileno con la idea de “tener una memoria un poco más histórica del primer proyecto que desarrollamos, de cómo lo fuimos desarrollando”.

De manera concreta, esta pieza audiovisual detalla el proceso detrás del lanzamiento del primer nanosatélite diseñado y desarrollado íntegramente en el país.

El estreno de SUCHAI 1 se ejecutará este sábado 1 de abril a las 11.00 horas en el Auditorio Enrique d’Etigny, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile; ubicado en Beauchef 851, Santiago. El acceso será gratuito. Puedes revisar más información AQUÍ.