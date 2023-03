Experto asegura que en 5 años todas las imágenes en Instagram serán hechas con IA

El programador de Estados Unidos, Santiago Pino compartió este martes un hilo en Twitter. En la publicación, asegura que dentro de los próximos 5 años todas las imágenes en Instagram serán hechas con Inteligencia Artificial (IA).

Según el experto, la mala noticia radica en que no habría manera de reconocer las imágenes reales de las desarrolladas con IA.

Incluso, adjuntó una hoja de código hecha en Python para demostrar “lo jodidos que estamos“, y agregó un tutorial de cómo una persona con un conocimiento básico de programación podría aprender a realizarlo.

Al preguntarse, ¿Qué tan difícil puede ser generar fotos ilimitadas de cualquier persona?, Pino detalló que “me tomó 30 minutos hacer un generador de imágenes de Obama“.

“En menos de 100 líneas de código puedes crear un generador hiperrealista de ti, tus vecinos y cualquier persona que desees”. Asimismo, el experto señaló que “entre más imágenes le des a la IA, mejor serán los resultados“.

Finalmente, invitó a todos a atreverse a producir su propia IA para hacer imágenes realistas.

How hard could it be to generate unlimited photos of anyone?

It took me 30 minutes to make an Obama generator.

Fewer than 100 lines that you can use to generate hyperrealistic photos of you, your neighbor, or anyone you desire.

And you can do this at scale! pic.twitter.com/xUtxIyNsY5

— Santiago (@svpino) March 14, 2023