Científicos crearon una inyección que disminuiría a la mitad los efectos de la borrachera. Así es, los molestos síntomas de la embriaguez que sienten algunos, podrían ya no ser una molestia, o al menos no como antes.

“Los seres humanos han buscado durante mucho tiempo agentes que pudieran revertir la embriaguez, y ahora hemos descubierto algo para lograr este efecto que ha estado en nuestros cuerpos todo el tiempo”, dijo David Mangelsdorf, profesor de farmacología y codirector del estudio.

Los investigadores, simulando una sesión de borrachera, administraron suficiente alcohol a los ratones para dejarlos inconscientes. Luego aplicaron FGF21 a algunos de los animales. ¿Los resultados? Aquellos que no recibieron la inyección tardaron cerca de tres horas en recuperar la conciencia y ponerse de pie, mientras que los que recibieron FGF21 pudieron lograrlo en la mitad del tiempo.

Desde que los humanos se familiarizaron con el alcohol, han intentado acelerar el proceso de sobriedad después de beber demasiado. Por ejemplo, en la antigua Grecia creían que la amatista podía proteger a las personas de la embriaguez, por lo que se servían esta bebida en recipientes hechos con esta piedra.

“Pero no hay tratamiento para la intoxicación por alcohol. Aparte de eliminar el alcohol no digerido mediante el lavado del estómago y evitando que las personas aspiren su propio vómito, recuperar la sobriedad lleva tiempo”, dijo el Dr. Mangelsdorf.

FGF21 podría administrarse a pacientes en las salas de emergencia

Investigaciones han podido constatar que FGF21 actúa sobre las neuronas noradrenérgicas, un tipo de célula en el cerebro que promueve la vigilia. Sin embargo, la hormona no afectó el metabolismo del alcohol, pues tanto los ratones tratados como los no tratados tenían las mismas concentraciones de alcohol en la sangre. No obstante, sí se evidenció un efecto en los tiempos en que se recupera la sobriedad.

“Eventualmente, FGF21 podría convertirse en un fármaco que podría administrarse a los pacientes en las salas de emergencia de los hospitales, campus universitarios o en cualquier otro lugar similar a la forma en que se usa Narcan para tratar las sobredosis de opiáceos, lo que podría salvar innumerables vidas”, comentó el Dr. Mangelsdorf.