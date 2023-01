Fallece Francisco Bozinovic, destacado biólogo y Premio Nacional de Ciencias Naturales

Este domingo 1 de enero, falleció Francisco Bozinovic, destacado biólogo, reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Naturales en el año 2020.

El académico se especializó en mejorar la capacidad de predicción de las respuestas de los organismos vivos a las variaciones ambientales de origen natural y antrópico, tales como el clima, las enfermedades emergentes y la pérdida de hábitat.

Su fallecimiento, a los 63 años, fue destacado por el ministerio de las Ciencias, quien lo calificó como “uno de los ecólogos más importantes de nuestro país”.

Lamentamos el fallecimiento de Francisco Bozinovic, uno de los ecólogos más importantes de nuestro país, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020. El velatorio será hoy desde las 14:30hrs en el Parque del Recuerdo y el responso mañana a la 13:00hrs en el templo del Parque. pic.twitter.com/sWQgfKoQaF — Ministerio de Ciencia (@min_ciencia) January 1, 2023

Bozinovic ejerció como académico en la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1996, donde llegó a ser director del Departamento de Ecología y miembro del Comité Científico del Centro UC of Applied Ecology and Sustainability (CAPES)

La UC también destacó su muerte a través de sus redes sociales.

#QEPD 🕊️ Como #ComunidadUC lamentamos el fallecimiento del académico e investigador #UC y #PremioNacional de Ciencias Naturales, Francisco Bozinovic. Enviamos un gran abrazo a sus seres queridos en estos momentos de dolor. 🌹 pic.twitter.com/TtVfdEZyDv — Universidad Católica (@ucatolica) January 1, 2023

