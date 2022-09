NASA comparte la primer imagen tomada por la sonda Juno de Europa, una de las lunas de Júpiter

La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, compartió la primera imagen tomada por la sonda Juno mientras sobrevolaba Europa, una de las lunas de Júpiter.

Europa es la sexta luna más grande del sistema solar, un poco más pequeña que la luna de la Tierra.

En la imagen se puede ver la superficie del satélite, revela las características de la superficie en una región cercana al ecuador de la luna, llamada Annwn Regio, fue obtenida durante la aproximación más cercana de la nave, el jueves 29 de septiembre.

Se trata del tercer paso cercano de la historia de menos de 500 kilómetros de altitud y la mirada más cercana que una nave espacial ha proporcionado a Europa desde el 3 de enero de 2000, cuando la nave Galileo de la NASA se acercó a 351 kilómetros de la superficie.

📸 Witness Europa in unprecedented detail!

Today, @NASASolarSystem’s #JunoMission captured the highest resolution images taken of Jupiter’s moon in decades, as well as collected data on its interior, surface composition, & ionosphere. Here’s what we saw: https://t.co/h8fYr1qBcZ pic.twitter.com/eDDVyVw0nw

— NASA Astrobiology: Exploring Life in the Universe (@NASAAstrobio) September 29, 2022