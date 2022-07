En el Ciudadano ADN conversamos sobre el Taller para niñas atómicas junto a Giovanna Cottin, académica de Física de Partículas de la UAI e investigadora del Instituto Milenio Saphir.

“Nuestro interés es querer transmitir a niñas habilidades útiles para la vida que se emplean diariamente en el quehacer científico”, comenzó diciendo la académica sobre la actividad que contó con la participación de 20 niñas del norte y el sur del país.

El origen del Taller para niñas atómicas

En línea con lo anterior, Cottin añadió que “queríamos generar un espacio súper concreto para que niñas con distintos intereses en ciencias pudieran descubrir esas habilidades y desarrollarlas”.

“Junto a Francisca Garay, quien es directora del Instituto Milenio Saphir, nos interesaba liderar una iniciativa para poder exponerlas a este quehacer científico. Que se den cuenta que en el fondo la ciencia es algo que se puede hacer. Ellas sí pueden escoger esto como carrera si así lo desean independientemente de los prejuicios”, agregó.

Por otra parte, la académica explicó qué cosas aprendieron las participantes del taller. “Los temas centrales son física de partículas, electrónica, programación y metodología científica”, detalló sobre el taller que duró dos semanas: desde el 11 hasta el 21 de julio.

La generación de nuevos espacios

“La iniciativa es un aporte. Cuando la diseñamos con Francisca, hace ya varios años, la idea era precisamente tratar de aportar a que no se pierdan vocaciones”, señaló la científica.

Cottin explicó que actualmente las mujeres en este campo son minoría, algo que a su juicio ocurre por la falta de oportunidades. “Nuestro taller genera ese espacio”, aseguró.

“Muchas niñas nos contaban que en sus colegios no tienen compañeros interesados en estos temas, que no se sienten cómodas con tratar de decir ‘pucha, a mí me interesa saber cómo funciona un detector de muones'”, relató.

Así, la académica de Física de Partículas de la UAI e investigadora del Instituto Milenio Saphir expresó su felicidad respecto al proyecto. “Estamos súper orgullosas y emocionadas del impacto del taller al ver la calidad de las preguntas de las niñas”, dijo.