Covid-19: Pfizer anunció que píldora experimental contra el virus previene un 89% los síntomas

La farmacéutica norteamericana Pfizer confirmó que su píldora contra el covid-19 muestra una eficacia cercana al 90% en la presencia de síntomas del coronavirus, además de disminución de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo. Además, precisó que el fármaco conserva su eficacia contra la reciente variante del coronavirus ómicron.

En detalle, la empresa indicó que el estudio de la píldora se encuentra en la segunda fase de estudio. Y demostró que dicho medicamento oral tiene una eficacia cercana al 89% en la prevención de hospitalizaciones o muertes en comparación con un placebo. Esto, de acuerdo con el análisis obtenido en los 2.200 voluntarios, que se sometieron al tratamiento con la píldora contra el covid-19.

Además, se precisó que en el ensayo clínico, no murió ninguna de las personas que recibió el tratamiento de Pfizer, en comparación con las 12 muertes que se produjeron entre los que recibieron el placebo.

Estas píldoras de Pfizer fueron suministradas en conjunto al antiguo antiviral ritonavir, las cuales fueron consumidas cada 12 horas durante cinco días a partir del inicio de los síntomas.

A pesar de los resultados positivos, la farmacéutica advirtió que su medicamento no logró el objetivo principal que esperaban del estudio, el cual era el alivio sostenido de covid-19 durante cuatro días durante o después del tratamiento. Pero Pfizer, especificó que el fármaco sí alcanzó el segundo objetivo, que era reducir las hospitalizaciones en aproximadamente un 70% entre ese grupo, que incluía adultos no vacunados por lo demás sanos y adultos vacunados con uno o más problemas de salud.

En el caso de confirmarse el uso de esta píldora contra el covid-19, Pfizer anunció que el tratamiento estudiado se venderá bajo el nombre comercial de Paxlovid.

En la misma línea, Pfizer expuso que puede producir 180.000 píldoras, las cuales estarían listos para enviar durante lo que queda del 2021, y además se detalló que se planea producir al menos 80 millones más en 2022.

Por su parte, el Gobierno estadounidense ya ha conseguido 10 millones de dosis del medicamento de Pfizer por 5.290 millones de dólares. Sin embargo, en la actualidad no hay ningún tratamiento antiviral oral para el covid-9 autorizado en Estados Unidos.

Aún así, se está a la espera de la decisión que tomé la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de autorizar el uso o no de la píldora de Pfizer.

Today, we announced results from the Phase 2/3 studies of our #COVID19 oral #antiviral. Learn more about these results & the potential impact this treatment candidate could have on people around the world, if authorized or approved: https://t.co/IlIDtaj8U4 pic.twitter.com/33MKG5wqZs

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 14, 2021