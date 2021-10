Nobel de Física 2021 fue para científicos que estudiaron los sistemas complejos y la ciencia del clima

Durante la mañana de este martes, la Academia Sueca de Ciencias dio a conocer a los ganadores del Premio Nobel de Física 2021, que recayó en Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, por sus contribuciones al estudio de los sistemas complejos y la ciencia del clima.

En el caso de Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann, fueron galardonados con la mitad del Nobel de Física por “el modelado físico del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo de manera confiable el calentamiento global“.

El trabajo de Syukuro Manabe ayudó a demostrar “cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera conduce a un aumento de las temperaturas en la superficie de la Tierra. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de modelos climáticos actuales“.

En tanto, Klaus Hasselmann, “creó un modelo que vincula el tiempo y el clima. Sus métodos se han utilizado para demostrar que el aumento de temperatura en la atmósfera se debe a las emisiones humanas de dióxido de carbono”.

Mientras que Giorgio Parisi recibió la otra mitad del premio por “el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria“.

El trabajo de Parisi, que descubrió patrones ocultos en materiales complejos desordenados, se encuentran de acuerdo a la Academia Sueca de Ciencia “entre las contribuciones más importantes a la teoría de sistemas complejos“.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021