Dr. Rafael Araos y tercera dosis Sinovac: “No lo pensaría dos veces”

Durante la jornada del miércoles 7 de julio la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine publicó el estudio chileno que muestra la efectividad de CoronaVac, la vacuna del laboratorio Sinovac que podría administrarse en una tercera dosis en las próximas semanas.

La investigación fue liderada por el doctor Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, junto con otros académicos y profesionales del ministerio de Salud.

En el programa “Tu Nuevo ADN”, Araos se refirió al estudio, y expuso que “a estas alturas del partido ya no deberíamos tener dudas de que es una vacuna efectiva. Uno puede discutir cuánto tiempo puede durar, si es más efectiva para un grupo que para otro, cuán efectiva es con las variantes, una serie de preguntas que aún no están respondidas”.

Bajo el margen de la efectividad que la vacuna de Sinovac muestra, se indica que al día 14 después de la segunda dosis es de un 65,9% para prevenir los síntomas; de 87,5% para prevenir la hospitalización; de 90,3% para prevenir ingreso a UCI, y de 86,3% para prevenir la muerte producto del covid-19.

“En la medida que vamos vacunando a personas más jóvenes, que naturalmente se hospitalizan menos, y que naturalmente se van menos a la UCI, ¿Quiénes se van a ir a la UCI? Las personas de mayor riesgo y quienes tengan mayor edad”, agregó Araos.

Ante la interrogante sobre la posibilidad de una tercera dosis con otra vacuna que no fuese del laboratorio Sinovac para reforzar la inmunidad, el doctor manifestó que “la información preliminar es que cualquier vacuna logra subir de forma notable los niveles de anticuerpos, si me preguntan una opinión personal yo pienso a priori que la combinación de vacunas es una buena idea, pero si solo hay Sinovac no lo pensaría dos veces y me vacunaría con Sinovac” explicó el especialista.

Además, el infectólogo y asesor del Minsal agregó que “la llegada de la variante Delta lo único que nos debiera empujar a hacer es tener otro argumento para una tercera dosis, ya que sabemos que en la medida que nos encuentre con niveles de anticuerpos altos, nos va a ayudar a controlar la inseminación de Delta”.