A los 90 años falleció Michael Collins, el piloto de la misión Apolo 11 que no pudo pisar la Luna

Producto de un cáncer, a los 90 años falleció este martes el astronauta Michael Collins, el piloto, único miembro de la histórica misión Apolo 11 que no pudo pisar la Luna cuando el hombre llegó hasta el satélite natural de la Tierra en julio de 1969.

A través de un comunicado de prensa, la agencia espacial norteamericana NASA, dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias, publicando además unas escuetas palabras de sus familiares.

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm

