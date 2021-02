NASA anunció que vehículo de exploración Perseverance llegó con éxito a Marte

La tarde de este jueves, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos anunció que el vehículo de exploración Perseverance, el cual es protagonista de la mayor misión a Marte de la historia, llegó con éxito al planeta rojo.

La máquina de una tonelada desarrollada por el país norteamericano junto a otros países europeos, amartizó en el cráter Jezero cerca de las 18:00 horas de Chile, y ahora, comenzarán los trabajos de los científicos por encontrar vestigios de vida.

This is it. I’m entering the top of the Mars atmosphere. No looking back. Seven minutes to touchdown. #CountdownToMars pic.twitter.com/q4LcKcPfpr — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

El amartizaje

Durante la jornada, la parte decisiva del amartizaje sucedió con la entrada de la nave en la fina atmósfera de Marte, que es 100 veces menos densa que la de la Tierra. Esto supone que el roce del aire frena mucho menos la vertiginosa velocidad de entrada, de unos 20.000 kilómetros por hora, detalla El País. Sin embargo, los retrocohetes, el enorme paracaídas y una grúa lograron que el rover se pose a la velocidad de una persona caminando.

Por su parte, la NASA retransmitió en directo (con 11 minutos de retardo debido a la distancia) todo el proceso, donde lo más emocionante fueron los “siete minutos de terror”, según los expertos, previos a tocar superficie.

Un minuto después de entrar en la atmósfera, la nave alcanzó su pico de temperatura por el roce del aire: 1.300 grados, que debió soportar su escudo térmico.

Boom! Just fired my parachute and felt the jolt as it opened. Slowing down even more. Speed: ~950 mph (~1500 kph)

Altitude: ~7 miles (~11 km)#CountdownToMars pic.twitter.com/Hvp5oTla2Y — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Tras el despliegue del paracaídas, de casi 22 metros de diámetro, como un edificio de siete pisos, y su posterior desenganche, entró en acción un dispositivo completamente nuevo: el TRN. Es un sistema de inteligencia artificial que toma fotos del suelo y va “pensando” cuál es el lugar más adecuado para tomar tierra.

Luego, y a 21 metros del suelo, una grúa desplegó unas cadenas de unos siete metros de largo de las que iba colgado el vehículo de exploración.

Finalmente, se escuchó en el centro de control de la NASA poco después del amartizaje: “Perseverance está vivo en la superficie de Marte“.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021

Primera fotografía de Marte

Tras llegar con éxito a Marte, el vehículo espacial fotografío y retransmitió las primera imágenes de la superficie del planeta rojo. Lo que ha transformado en todo un hito para la humanidad.

La misión

El medio citado indica que uno de los objetivos principales dentro del cráter Jezero será el antiguo delta que formaba el río que desaguaba en la gran laguna.

La misión oficial durará cerca de dos años, aunque probablemente se extienda mucho más. Si todo sale bien, los responsables de la misión quieren visitar la zona del cráter por la que entraba el antiguo río y, después, ir hacia la otra zona de la oquedad por la que salían las aguas. Son los lugares más interesantes en los que aún pueden quedar moléculas orgánicas o minerales que podrían probar que en Marte hubo vida.

Ken Williford, uno de los científicos de la misión, comentó que “creemos que los mejores sitios para buscar marcadores de vida en Jezero serán el fondo del lago o las orillas, donde podría haber minerales carbonatados, que suelen conservar muy bien ciertos fósiles“.

“Pero debemos recordar que buscamos microbios primitivos en un mundo alienígena“, detalló.

Para ello, el Perseverance va a preparar el terreno para un objetivo futuro más ambicioso: traer por primera vez tierra y rocas de Marte. El vehículo está equipado con un sistema para seleccionar las muestras más interesantes, sellarlas en un contenedor metálico y dejarlas en la superficie.

En un futuro, otras misiones irían a recogerlas y la razón es sencilla: por muy adelantados que sean los instrumentos a bordo de esta nave, demostrar fuera de toda duda de que se han encontrado fósiles o rastros de vida es una tarea que solo puede realizarse en la Tierra.