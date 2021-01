Atención veraneantes: Investigadora advierte sobre contagios de Covid-19 en lagos y lagunas

Cuando comienza el primer recambio de veraneantes en esta extraña temporada estival en modo Covid, muchas personas comienzan a preparar su descanso. Frente a esto, la investigadora y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Graciela Molina, advirtió la importancia de saber qué lugar podría ser más riesgoso frente a un eventual contagio y por qué, ya que permitirá tomar precauciones para resguardar a la familia.

La doctora en ciencias biomédicas, que actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en la Universidad de California en Estados Unidos, asegura que el agua dulce detenida, por ejemplo en lugares como lagunas y lagos, es un peligro para las personas porque el virus se mantendría activo. Sin embargo, afirmó que las piscinas no son tan peligrosas, debido al uso de cloro en ellas, pero que se debe respetar el aforo que establece el protocolo del Ministerio de Salud.

En esa misma línea, Molina indicó que ir a la playa es una opción de destino que puede ser segura, porque la sal, al igual que el cloro, inhibiría el virus. Además de su inmensidad, genera que la sepa se disuelva en el agua, explicó la experta. Aunque, enfatizó que se debe respetar el distanciamiento social y utilizar mascarilla.

Para la científica el mayor riesgo es estar cerca de una persona asintomática. “La probabilidad de que una persona haya tosido en el agua o te infectes de una persona que está a menos de dos metros tuyo, es mucho mayor. La problemática es el contacto con las personas. ¿Cuál es el riesgo en las piscinas? Que tú no te puedes meter al agua con mascarilla“.

Por otro lado, en relación al permiso de vacaciones que el Gobierno de Chile entregó, expresó que es complejo compatibilizar el resguardo y salud mental de las personas, donde destaca que para salir es necesario que sea con su grupo familiar y un destino turístico alejado, pero siempre respetando el Plan Paso a Paso.

Finalmente, la especialista mencionó que el uso de mascarilla no solo ha combatido de buena manera la enfermedad, sino “sirve y ha reducido la mortalidad de manera dramática”. Junto con eso, agregó que si va a la piscina lo mejor es “tratar de evitar que tus niños jueguen con otros niños que no conozcas y tener cuidado con las aguas detenidas, dulces, lagos, piscinas no cloradas. El mar sería más seguro que las piscinas cloradas, pero igual la recomendación mejor es abstenerse“, concluyó la especialista.