Estudios sobre plasma convaleciente para tratar el Covid-19 presentan resultados “alentadores”: investigador explica por qué

En las últimas semanas han surgido nuevos avances respecto de la terapia de plasma convaleciente, utilizada para disminuir los efectos del Covid-19 en el organismo. Una de las investigaciones, encabezada por especialistas argentinos, fue publicada en The New England Journal of Medicine con resultados alentadores.

En Chile, el doctor Raimundo Gazitúa, jefe de Hematología de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), encabeza otro estudio sobre este tratamiento y, en conversación con Tu Nuevo ADN, explicó de qué se trata y comentó los resultados positivos que se han obtenido en términos de seguridad y eficacia.

El especialista puntualizó que previamente se observaron resultados negativos en los cinco estudios que existen en esta materia. “Inicialmente, los resultados han sido desalentadores, dado que los primeros estudios daban el plasma en tiempos más tardíos. Es decir, en el primer estudio chino se podía dar plasma hasta los 30 días y después estudios que han randomizado pacientes, dándole esta terapia hasta los siete o hasta los 10 días”.

“Y hasta ahí no teníamos certeza de que la indicación de plasma convaleciente pudiera tener algún impacto real respecto a los resultados clínicos como mortalidad o desarrollo de neumonías graves”, agregó Gazitúa.

Luego, el doctor de la FALP señaló que el estudio de los especialistas argentinos “es muy alentador, dado que aquí los colegas cambiaron un poco el enfoque y se fueron a administrar plasma convaleciente de pacientes recuperados en forma muy precoz. Es decir, los pacientes que tenían Covid durante los primeros tres días no esperaron a que tuvieran grandes síntomas o problemas severos”.

En esa línea, Gazitúa estableció diferencias entre el estudio que él encabeza y el realizado en Argentina. “Hay que establecer un punto muy importante. Nosotros no utilizamos grupo de control y los resultados que tienen mejor evidencia, que tienen mejor calidad metodológica, son justamente los que seleccionan a dos grupos: a uno se le entrega la intervención y a otro no y de esa manera se puede evaluar la eficacia de cierto parámetro o resultado que yo quiero medir”.

En el estudio que encabezó participaron 192 personas. “Se trata de un grupo de pacientes que son bastante graves, el 90% tenían criterios de severidad de Covid y alrededor de un 70% estaban en unidades de paciente crítico, con un 40% de pacientes conectados a ventilación mecánica, es decir, eso es un contexto muy distinto al de este estudio argentino, por lo tanto no son comparables”.

En cuanto a los resultados, la mortalidad total del grupo fue de un 15%, una cifra aceptable para pacientes de gravedad, por lo que al hablar de las conclusiones, Gazitúa comentó que “ahí pudimos establecer dos cosas. En primer lugar, que el plasma es seguro dado que la incidencia de eventos adversos fue baja entre el 1% y el 2% de eventos adversos que pudieran tener cierto impacto en el manejo de los pacientes sin ninguna mortalidad relacionada al uso del plasma”.

“Tuvimos una mortalidad acotada para el nivel de gravedad de los pacientes pero no podemos decir metodológicamente con nuestro estudio que el plasma es eficaz porque no está diseñado para eso”, concluyó el hematólogo.