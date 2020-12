Se verá como una estrella muy brillante: A qué hora se podrá observar la conjunción de Júpiter y Saturno este lunes

Luego de la experiencia del eclipse total de Sol del pasado 14 de diciembre, un nuevo fenómeno astronómico tan espectacular y llamativo como ese podrá verse en los cielos del país este lunes 21.

Se trata de la conjunción de los dos planetas más grandes del Sistema Solar; Júpiter y Saturno, los que debido a la ubicación de la Tierra, se verán como si fueran una sola estrella muy brillante.

El fenómeno, que comenzó hace días y que este lunes tendrá su punto máximo, será visible a simple vista y para observarlo solo hay que mirar al atardecer cerca de la Luna. Según los expertos, la conjunción se podrá ver desde las 21:30 horas en Chile aproximadamente, y no pasará desapercibida ya que el brillo de los planetas será llamativo.

Skywatchers, you're in for a once-in-a-lifetime treat! Jupiter & Saturn are doing a planetary dance that will result in the Great Conjunction on Dec 21, just after sunset. Find out:

— NASA (@NASA) December 20, 2020