Pfizer en Chile por nueva cepa de coronavirus: “No hay nada que nos haga pensar que la vacuna no es igual de eficaz en esta nueva mutación”

Este lunes, la gerente general de Pfizer en Chile, Marta Diez, dio a conocer que la vacuna desarrollada por la farmacéutica es igual es eficaz con la nueva cepa de coronavirus recientemente descubierta en Reino Unido.

En entrevista con Tu Nuevo ADN, Diez señaló que “el estudio clínico se hizo sobre 44 mil individuos y hubo varias mutaciones en el estudio. No hubo una única mutación, y lo que probó el dato del estudio es que en todas esas mutaciones la vacuna fue igualmente efectiva, con lo cual no hay nada que nos haga pensar que no es igual de eficaz en esta nueva mutación”.

Y agregó que “se está investigando, obviamente, la nueva cepa y se va a continuar investigando cuando lleguen nuevas variantes de ese virus, pero ahora con los datos que tenemos, y, de hecho, me parece que Europa se pronunció esta mañana en particular sobre ese punto, que a priori no hay nada que nos haga pensar que no podría ser eficaz la vacuna“.

La representante de Pfizer también se refirió al tiempo de eficacia de la vacuna y aclaró que de manera concreta la vacuna tiene una inmunización de 52 días. Sin embargo, esto podría ser mayor, pero que aún están a la espera que el tiempo trascurra para dar a conocer dichos detalles.

“Efectivamente 52 días son los datos que están en el estudio clínico y esos son los datos para los que podemos demostrar que hay efectividad y que dura la inmunidad. Pero, obviamente, se está esperando que haya mucho más que 52 días, que simplemente fue el punto de corte cuando se tomaron los datos para poder solicitar la aprobación. Estamos esperando que sean mucho largo que 52 días“, mencionó.

“Todas las aprobaciones están basadas en datos y los datos están hechos en base a las poblaciones que hemos analizado en el estudio y también al tiempo que hemos analizado en el estudio. Entonces, lo que se puede afirmar es sobre esos datos. En cuanto vayamos teniendo más datos, porque esas personas que están en el estudio van a continuar siendo monitorizadas durante todos los próximos meses, se ven a ir publicando más datos y van a ir demostrándose cuánto dura efectivamente esa inmunidad”, continuó.

Diez también indicó que “después de la primera dosis ya hay una cierta protección, ya hay una cierta respuesta inmune, pero en el estudio clínico se vio que esos datos tan positivos del 95% de eficacia se dan a partir de la segunda dosis, lo cual eso es muy positivo y sí refuerza la necesidad de tener esa segunda dosis en el espacio que está previsto en el estudio”.

Logística y transporte

Finalmente, la gerente general indicó que “estamos contando ya horas para que lleguen” las vacunas Chile.

Al respecto, Diez sostuvo que “estamos todos muy esperanzados para que esas vacunas lleguen lo más rápido posible. Son muy pocas, son unas poquitas vacunas para vacunar a una cierta población, pero es el inicio de una campaña de vacunación grande”.

“Estamos hablando ya de enero las siguientes vacunas” podrían llegar las siguientes dosis, agregó.

Sobre la manera de transportarlas, la representante de Pfizer afirmó que “la vacuna se tiene que transportar a -70 grados y se transporta en unas cajas que ha diseñado la compañía. Que son unas cajas de cartón, pero con un sistema especial de hielo seco que permite mantener esas vacunas a temperatura constante y adecuada, y si se recarga ese hielo seco, se puede mantener hasta 30 días en la caja, con lo cual da flexibilidad para llegar a ese punto de destino donde está la persona que tiene que tiene que inocularse”.

“Nosotros como Pfizer vamos a entregar esas cajas donde el Gobierno lo determine. Esas primeras cajas se van a entregar en Santiago y las siguientes pueden ir cambiando según el programa nacional de inmunización determine”, detalló.

“Y además de ese transporte y esa conservación en la caja, se pueden conservar de dos maneras las vacunas. Se puede conservar en congeladores de ultrafrío, que son congeladores especiales para mantener esos -70 grados; o se puede poner en un frigorífico normal, de dos a ocho grados y se mantienen hasta cinco días“, concluyó.