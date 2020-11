Virus mortal parecido al ébola reapareció en Bolivia generando inquietud en expertos

Si bien la crisis del virus ébola fue declarada pandemia en 2016, en Sudamérica no hubo casos ni situaciones de las cuales preocuparse, por lo que en ese momento fue vista desde esta parte del mundo como algo más bien lejano. Sin embargo, un virus que produce síntomas bastante parecidos fue descubierto en Bolivia, el que ha reaparecido según organismos internacionales.

De acuerdo a los expertos de la ASTMH, organización mundial preocupada de reducir y monitorear las enfermedades tropicales, la enfermedad vinculada al virus Chapare que apareció en 2004 en la región boliviana del mismo nombre, tuvo un rebrote en 2019 y podría volver a aparecer.

Se le vincula al ébola porque los principales síntomas son la fiebre y hemorragias en distintas partes del cuerpo, mientras que los principales transmisores son roedores, los que tienen la capacidad de pasar el virus a los humanos. De una forma similar a lo ocurrido precisamente con el ébola y con el coronavirus Covid-19.

La infección, tiene una letalidad del 60%, y como es un virus que no se ha estudiado mayormente en humanos, sus efectos y secuelas todavía son desconocidas.

La forma de transmisión también puede darse entre humanos, a través de los fluidos corporales como la saliva, tal como ocurre con el Covid-19.

In 2019 a mysterious and deadly disease seen only once in humans, infected five people in Bolivia’s capital city, La Paz. How can we detect and prevent future outbreaks of the Chapare virus? Learn more #TropMed20 https://t.co/kPyOXlbKZc

— ASTMH (@ASTMH) November 17, 2020