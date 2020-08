Murió la primera receptora de un trasplante de cara en EE.UU.

La primera receptora de un trasplante facial en Estados Unidos, Connie Culp, murió a los 57 años en Ohio, informó este viernes la clínica donde se sometió al procedimiento hace casi doce años atrás.

We are saddened by the loss of Connie Culp, the first face transplant recipient in the U.S.

She was an inspiration to all of us at Cleveland Clinic. pic.twitter.com/gvuJCzf7Jd

— ClevelandClinicNews (@CleClinicNews) July 31, 2020