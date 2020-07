Francisco Lillo explicó por qué la decisión de desconfinar algunas comunas es “incorrecta”

Asegurando que tomar la decisión de desconfinar a siete comunas de la Región Metropolitana y dos de la Región de Valparaíso es “incorrecta”, el experto Francisco Lillo comentó el anuncio realizado este viernes por el Ministerio de Salud (Minsal) que apunta a iniciar una nueva normalidad “paso a paso” pese a que la pandemia del coronavirus sigue activa en Chile y el mundo.

En conversación con Tu nuevo ADN, Lillo agregó que la medida del Minsal “va en contra de lo que ellos mismos proponen”. “Antes de pensar en los criterios internacionales, que son muy importantes, comencemos con cumplir los nuestros (…) Si vamos en contra de nuestras propias metas es obvio que iremos en contra de las propuestas por la OMS”, agregó.

Lillo además indicó que las cifras entregadas por el Minsal no contemplan a gran cantidad de asintomáticos, que en algún momento pudieron tener la enfermedad y no se enteraron. “Como no puedes testear a toda la población es absolutamente natural que haya gente, sobre todo en este caso con los asintomáticos, que nunca entró al sistema (de conteo de contagiados)”, señaló.

El advirtió que el criterio para tomar medidas como iniciar el desconfinamiento en este momento, puede estar subestimando la cantidad de contagiados.

“Como el gobierno no está tomando en cuenta los sospechosos, solo los confirmados (…) hay una gran cantidad de exámenes que no han sido confirmados, entonces obviamente en los últimos días vamos a subestimar la cantidad (de casos activos)”, puntualizó.