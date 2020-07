Carlos LeQuesne: “Diez años consecutivos como la megasequía de ahora no tenemos registros”

El investigador del Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Global del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral, Carlos LeQuesne, conversó con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN acerca del Atlas de la Sequía, que revela que “diez años consecutivos como la megasequía de ahora no tenemos registros. Es completamente anómalo en el largo plazo”.

El ingeniero forestal y académico explicó que “usando muchas redes de anillos de árboles, y un trabajo colaborativo con muchos laboratorios e investigadores, se pudo hacer este atlas, y muestra años como 1968, 1998, 1996, o sequías históricas”.

LeQuesne aseveró que “los anillos de los árboles y la información que proporcionan sirve para los supercomputadores que modelan el clima global, y con estos datos les permiten hacer mejores predicciones futuras“.

“Los árboles son archivos, son como bibliotecas vivientes. Son sensores climáticos”, aseveró.

The SADA is an annually-resolved hydroclimate atlas in South America that spans the continent south of 12°S from 1400 to 2000 CE. Based on 286 tree ring records and instrumentally-based estimates of soil moisture, the SADA complements six drought atlases worldwide filling a geographical gap in the Southern Hemisphere.