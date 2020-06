Creadora de Dpto. Estadísticas del Minsal: “No tengo una explicación de por qué no dan las cifras del DEIS”

La Doctora Danuta Rajs, creadora y exjefa por una década del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), conversó en La Prueba de ADN respecto a las discrepancias de las cifras oficiales de fallecidos por el coronavirus COVID-19, señalando que “no le pidan causas de muerte al Registro Civil, porque no las tiene“, explicando que tienen textos que anotan los médicos, pero “definir cual es la causa básica de muerte en cada caso es precisamente una función que realiza el DEIS”.

La asesora técnica del Comité Nacional de Estadísticas Vitales, una instancia en la que coordinan y comparten información el DEIS con el Registro Civil y el INE, indicó que los parámetros para definir las causas de muerte obedecen a categorías usadas a nivel mundial con “indicaciones precisas, y reglas de codificación que permiten estandarizar toda la rica terminología médica que aparecen en los certificados de defunción”.

“En Chile se está siguiendo de manera permanente las indicaciones de la OMS, y esos fallecidos están identificados en la base de datos de defunciones que maneja el DEIS“, expresó, complementando que “las defunciones están mostrando una curva creciente de defunciones del país en marzo que en mayo superan ya en 2.450 a la media quinquenal anterior, de los meses de mayo de los 5 años anteriores, lo cual indica claramente que es un año epidémico, donde ocurren más defunciones de las que se esperaban”.

Sin embargo tras aclarar que “yo no tengo acceso a las bases de datos” del organismo que fundó, la especialista comentó que “no tengo una explicación de por qué no dan las cifras del DEIS” tras afirmar que “me hace suponer que en la base de datos que maneja el DEIS hay muchas más defunciones de las que se están informando por estos informes diarios. El problema es que también pienso que la autoridad solo entrega aquellas defunciones donde le consta que hubo un examen de PCR positivo para COVID-19. No está entregando aquellas que no cuentan con un examen o donde resultó negativo“.