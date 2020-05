Paciente recuperado de COVID-19 con terapia experimental de plasma: Me prestaron la respuesta inmune de otra persona

El dr. Andrés Meza del Hospital de San Antonio, el primer paciente grave recuperado de coronavirus con una terapia experimental con plasma sanguíneo, el material que queda tras extraer las células como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos de la sangre, conversó en Tu Nuevo ADN sobre el tratamiento que logró prácticamente salvar su vida.

Meza explicó que “hay un paciente A infectado por coronavirus y ya tuvo mejoría. O sea ya logró montar una respuesta inmune, y esa está dando vueltas en la sangre en sus anticuerpos”, para que luego este paciente done su sangre a un paciente B, en este caso el médico: “Este plasma me prestó la respuesta inmune de otra persona“.

Sin embargo el especialista advierte que “todavía no tenemos claro el porcentaje de éxito ni cuanto ayuda. Está todo en estudio. Solo tenemos claro que no produce mayores daños“, señalando “qué tanto ayuda, a qué población ayuda más o a qué menos, aún no lo tenemos claro. No tenemos nada claro respecto a ningún tratamiento del coronavirus“.

“Nuestro sistema sanitario ya fue colapsado por el coronavirus. Si alguien se enferma hoy en día las probabilidades no están a su favor”, señaló explicando que si bien existen factores de riesgo como la edad, diabetes, obesidad u otras condiciones, “de todas maneras si tienes 30 años y no tienes antecedentes mórbidos, este virus te puede agarrar, pegar fuerte, y darte una neumonía que te puede matar“.

Finalmente el dr. Meza hizo un llamado a la población: “Por favor quienes se recuperaron del coronavirus donen en donantecovid.cl porque esta puede ser nuestra oportunidad para doblarle la mano al virus en lo que más fuerte nos pega, en los pacientes críticos que se nos están muriendo“.