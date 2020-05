Dra. Carolina Herrera: Este virus ya se instaló en la humanidad y ya tenemos que pensar de una manera diferente

La doctora Carolina Herrera, especialista en medicina intensiva, conversó en La Prueba de ADN acerca del impacto de la pandemia del COVID-19 en el país, donde señaló que en el sistema de salud chileno “ya estamos trabajando fuera de los límites habituales de nuestras unidades de tratamientos intensivos”.

Según la expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias “el riesgo que una persona con poca habilidad para manejar un ventilador mecánico pueda cometer un daño a un paciente es grande si no se tienen las competencias adecuadas”, llamando a la prudencia ante los anuncios sobre la cantidad de estos aparatos dada su alta complejidad.

La médico broncopulmonar explicó que aún se desconocen muchos aspectos del patógeno, comentando que “recién estamos viendo qué sale en las autopsias” de los fallecidos: “Si tu me preguntas ‘¿quienes han muerto de coronavirus?’, son todas las personas de todas las edades, no son solo pacientes de alto riesgo, enfermos respiratorios o inmunideprimidos. Hay de todas las edades”.

Herrera expresó que “este virus ya se instaló en la humanidad” y “hoy ya tenemos que pensar de una manera diferente”, aceptándolo como una nueva forma de vivir: “Ya estamos en ‘la otra vida’. Es ésta la que nos va a tocar al menos por un año”.

“El mensaje más importante es evite el contacto físico. Evite estar sentado frente a frente conversando con una persona sin mascarilla, por eso mismo no coman frente a otra persona. Es evitar la transferencia de gotitas de saliva, lavarse las manos“, concluyó la especialista remarcando que “no nos toquemos. Por favor que no nos sigamos saludando con el codo“.