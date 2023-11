Copa NBA: revisa como quedaron los cruces de cuartos de final

La pasada noche de martes se disputó una importante jornada de la NBA en la que se definieron los cuartos de final para la nueva Copa que nos dará a un nuevo campeón además de los ganadores del anillo.

Este año los equipos tienen un desafío especial en la lucha del In Season Tournament, que si bien en su etapa clasificatoria era complementaria a la temporada regular, ahora comenzará con los enfrentamientos directos. Puedes revisar los detalles y avances de la competición AQUÍ.

Fueron ocho resultados que definieron la fase de grupos, dejando a todos los equipos con sus cuatros partidos disputados en sus respectivas tablas y zonas. Revisa todos los detalles a continuación.

Los Knicks derrotaron a los Hornets y les permitió ganarse un cupo como el mejor segundo de la Conferencia Este al obtener un diferencial de +42 con un global de de 3-1.

En el TD Garden, los Celtics derrotaron cómodamente a los Bulls permitiéndoles clasificar en el Grupo C del Este con un 3-1 y +27.

En otro de los partidos, cerrando la jornada, los Kings se impusieron en un disputado juego contra los Warriors, logrando un sólido 4-0 con el que lideraron el Grupo C de la Conferencia Oeste.

Clasificados

Considerando estos resultados, sumado a otros partidos disputados en la misma noche y algunas franquicias que ya habían asegurado su cupo, y otra que ya estaban fueras, las clasificaciones quedaron de la siguiente manera:

Hay que recordar que clasifica el primero de cada grupo por Conferencia y el mejor segundo lugar.

Lo que viene en el In Season Tournament

De esta manera, también se dieron a conocer los cruces que tendremos en los cuartos de final de la Copa NBA, con escuadras bastantes llamativas y otras que asoman como firme candidatos.

Rápidamente se comienza a especular sobre un posible campeón, y si este sería alguno que difícilmente ganaría un anillo o la posibilidad de que se quede con los dos títulos.

Los cruces de cuartos para el In Season Tournament son: Lakers vs Suns, Kings vs Pelicans, por el Oeste; Bucks vs Knicks y Pacers vs Celtics por el Este.

Estos partidos se disputarán entre el lunes 4 y miércoles 6 de diciembre.