La NBA abre una investigación por el caso de Josh Giddey

Durante las últimas horas, y tal como se esperaba, la NBA se pronunció respecto al escándalo protagonizado por Josh Giddey y que ha revolucionado al entorno durante estos días.

Fue el pasado jueves cuando te contamos sobre otra gran polémica que se desató fuera de las canchas, esta vez ligada a la estrella de Oklahoma. Esto, ya que salió a la luz su relación con una menor de edad.

El nombre de Giddey comenzó a circular por todas partes, pero no precisamente por su talento en el básquetbol, y es que en las redes sociales se viralizaron imágenes y videos donde se presumía (incluso con material explícito) que tuvo relaciones sexuales con una joven de 15 años.

Pasaron varias horas de incertidumbre por el hecho, esperando a que se pronunciara alguno de los protagonistas. Los fanáticos de los Thunder querían saber qué decisiones formales dentro de la liga, y legales por el presunto delito, se tomarían.

Así, llegaron las primeras declaraciones oficiales, aunque totalmente opuestas. Por una parte, el jugador de 21 años fue consultado públicamente por el caso, a lo que respondió de manera muy escueta y esquiva.

“Entiendo la pregunta, obviamente, pero no hay más comentarios al respecto en este momento“, declaró. En la misma línea, hay que recordar que el escolta de OKC decidió limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram y poner su foto de perfil en negro.

Por otra parte, los directivos de la NBA anunciaron que se encuentran estudiando el caso de Josh Giddey, que abrirán una investigación formal, lo que seguramente tendrá serias consecuencias en los próximos días.

Este anuncio llegó por parte de Mike Bass, vocero de la National Basketball Association, por lo que también es probable que pronto emitan algún comunicado oficial mediante sus redes.

En tanto, desde Oklahoma City Thunder aún no se pronuncian afilamente sobre el caso y el jugador se mantiene con normalidad entrenando junto a sus compañeros. De todas formas, hay que ver si ve acción durante esta tarde en el partido contra los 76ers donde además jugará de local.

Josh Giddey was asked about the allegations that went viral on social media the past few days. pic.twitter.com/yVr5gOku0x

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) November 24, 2023