¡Imparable! LeBron James estableció una nueva marca histórica de puntos en la NBA

LeBron James continúa imparable y recientemente estableció una nueva marca de puntos en la historia de la NBA demostrando que la edad es solo un número. Conoce todos los detalles a continuación.

El ‘King’ está disputando su 21ª temporada como jugador profesional en la mejor liga de básquetbol del mundo, pero su talento y determinación no decaen. Así lo denostó una vez más en la pasada fecha.

Los Lakers aplastaron a los Jazz por 131 – 99, y si bien el máximo anotador fue Anthony Davis con 26 puntos, James aportó con 17 unidades. Además, se anotó con 9 asistencias y 7 rebotes.

De esta manera completó sus 14 partidos en lo que va temporada regular, llegando a los 360 pts. y dejando en evidencia su gran capacidad ofensiva, siendo una pieza clave dentro de su equipo.

Estos números llevaron a ‘Bron’ a establecer un nuevo récord histórico en la National Basketball Association, convirtiéndose en el primer jugador en llegar (y superar) los 39.000 puntos. Específicamente, al día de hoy, lleva 39.012 tantos.

Así, dejando cada vez más atrás a Kareem Abdul-Jabbar, quien tuvo por muchos años la corona de máximo anotador, para muchos comienzan a despejarse las dudas sobre quién es el mejor basquetbolista de la historia. El otro hombre que pelea el puesto, Michael Jordan, es 5º en el ránking con 32.292.

Bajo la misma línea, hay que destacar que los demás jugadores activos están bastante lejos y el que lo sigue ni siquiera entra en el Top 10; es Kevin Durant, con 27.300 pts.

LeBron James sigue expandiendo su leyenda en la NBA, como un jugador capaz de anotar muchos puntos y como gran figura en sus clubes. Solo queda ver qué tanto más puede lograr y qué otro récord va a romper.

With LeBron James becoming the first player in NBA history to reach 39,000 points, look back at his journey to becoming the NBA’s all-time leading scorer! 👑 pic.twitter.com/t3YTnJIccF

— NBA (@NBA) November 22, 2023