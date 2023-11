Zach LaVine remece el mercado de la NBA con un inminente traspaso

La NBA sigue adelante con su temporada regular 2023-24, pero las últimas horas han estado marcadas por la situación de Zach LaVine, quien ha generado un gran revuelo por un inminente traspaso.

A pesar de que los Bulls han vuelto a los playoffs en las últimas temporadas, sigue siendo un club que no convence del todo en cuanto a la competitividad. Esto se contrapone a la motivación de un jugador de luchar por títulos, más allá de lo que represente una franquicia por nombre e historia.

Por otra parte, desde Chicago aún no encuentran a ese jugador especial que pueda liderar al equipo a grandes cosas. Este conjunto pone a ‘Flight 8’ en un escenario bastante particular, ya que si bien logra destacarse, no convence del todo y está por debajo de las expectativas.

Todo apunta a que los Toros quieren reestructurar su plantilla en torno a DeMar DeRozan, buscándole nuevos compañeros y lograr un renovado Big Three.

Así, se comenzó a hablar de una posible salida de LaVine, lo que rápidamente despertó el interés de varias franquicias para quedarse con sus servicios y reforzar sus líneas. Esto claramente considerando que los de Illinois también reciben otros nombres en las negociaciones.

Según diversos informes de reporteros especializados en la liga y de algunos medios como The Athletic o HoopsHype, hay siete interesados por el basquetbolista oriundo de Washington. De acuerdo a lo informado, estos serían: Lakers, Heat, 76ers, Mavericks, Pistons, Magic y Hornets.

Se mueve el mercado

Si bien no se especifica quienes tuvieron un interés (en pasado) que ya dejaron, quien se mantiene atento o si alguno ya hizo una oferta formal, hay equipos que llaman más la atención que otros y podrían correr con ventaja.

De acuerdo a los rumores, que se han ido fortaleciendo en las últimas horas, la salida de Zach LaVine es cuestión de tiempo, pero aún queda por definir dónde llegaría, lo que sin duda revolucionará el mercado de la NBA.

Los Ángeles son unos de los más mediáticos, pero la negociación no sería fácil, ya que deberían sacrificar su profundidad y solidez de plantilla para hacerse con el escolta de 28 años. Además, hay quienes aseguran que los Bulls estarían pidiendo a Austin Reaves, quien parece intocable en California; también se baraja un acuerdo donde salga LaVine y Alex Caruso para que llegue D’Angelo Russel, Rui Hachimura y algunos otros.

Por su parte, Miami, Philadelphia y Dallas son algunos que parecieran tener más por perder que verse beneficiados con el traspaso, aunque estos últimos podrían dar un golpe decisivo para fortalecer el entorno de Luka Doncic y pelear por un título.

En tanto, Orlando, Charlotte y Detroit parecen quedar atrás en cuanto al poder de negociación, considerando que Chicago no dejará partir a su ‘Young Hollywood’ tan fácil.

¿Y los canadienses?

Además de los ya mencionados, recientemente se sumó un octavo interesado en contratar a Zach, especialmente por su gran aporte y determinación ofensiva. Se trata de los Raptors.

Todo indica que los de Toronto irán en serio por el jugador de los Bulls para armar y potenciar un estilo de juego en torno al joven Scottie Barnes, a quien ven como un gran referente y promesa.

En este contexto, los nombres de Pascal Siakam y Ogugua ‘OG’ Anunoby son completamente transferibles debido a los perfiles similares que se maneja; lo mismo que los podría hacer atractivo para Chicago.

Ahora solo queda esperar a ver qué decisión toma LaVine, qué oferta aceptarán los seis veces campeones de la NBA y qué tanto impactaría el eventual traspaso a la liga.