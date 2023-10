Fin de la teleserie: James Harden es traspasado a los Clippers en un bombazo de la NBA

Durante las últimas horas se informó que James Harden ya habría sido traspasado a los Clippers poniéndole un final a la teleserie que mantenía pendiente a los fanáticos de la NBA. Conoce los detalles a continuación.

Hace ya varios meses que ‘La Barba’ manifestó su intención de abandonar Philadelphia, lo que rápidamente despertó un interés especial en el mercado.

Sin embargo, las cosas no se dieron de la mejor manera y el jugador se vio envuelto muchas polémicas con su equipo, incluso directamente con los directivos. El nivel de problemas fue tal que la propia liga tuvo que intervenir y abrió una investigación del caso.

Así, su salida era inminente. Además, iba a ser en malos términos, por lo que era cuestión de tiempo para que los 76ers encontraran un traspaso adecuado. Conforme al complejo escenario, lo más lógico era que cedieran en sus exigencias para librarse lo más rápido del problemas.

Tal como te contamos recientemente, habían dos equipos que aparecían con fuerza en el horizonte de Harden: los Bulls y los Clippers. Ambos contaban con opciones concretas.

En definitiva, las negociaciones llegaron a buen puerto con los angelinos, además, ya habían conversado desde antes. Pero también hay que considerar que era el favoritismo del jugador y de la propia franquicia de Pensilvania.

Con 34 años, James Harden fue traspasado a los Clippers, siendo un verdadero remezón para la NBA a pesar de que se veía venir. Pero claramente esto conlleva una operación importante a tener en cuenta.

Philadelphia 76ers recibe a Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum, K.J. Martín, dos 1ª rondas del Draft, dos 2ª rondas y un intercambio.

En tanto, Los Ángeles se quedan con Filip Petrusev, P.J. Tucker y el propio Harden.

Pero el traspaso también contó con un par de movimientos adicionales. Los ‘Sixers’ rescindieron de Danny Green para crear un espacio en la plantilla y poder completar el traspaso. Además, una de las 1ª ronda incluidas debe llegar de un tercer equipo todavía desconocido.

