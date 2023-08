Nicolás Carvacho y su balance del Preolímpico de básquetbol: “Demostramos en cancha que podemos poner a Chile en el mapa”

Uno de los jugadores más destacados de Chile en el Preolímpico de básquetbol disputado en Argentina, donde La Roja del Basket llegó a semifinales, fue el ala-pívot Nicolás Carvacho, quien conversó con ADN Deportes antes de emprender el vuelo a Europa.

Allí se sumará al KS Dąbrowa Górnicza de Polonia tras haber sido escogido el MVP en las votaciones populares que se desarrollaron en torno el torneo. “Pude contribuir con mi desempeño individual al equipo, tanto ellos como el técnico me dieron la confianza, tuve la pelota y tuve muchas opciones de anotar. Significa mucho para mí que tengan esa confianza en mi juego. Cada día, durante mi período de recuperación, me lamentaba por no tener el año que esperaba, me dispuse a mantenerme de pie y seguir trabajando y trabajando, sin importar si me sentía bien o mal”, planteó, recordando el año que estuvo sin competir tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla.

Dejando eso atrás, Nicolás Carvacho hoy brilla defendiendo la camiseta nacional e hizo un balance positivo del Preolímpico de básquetbol. “Creo que significa mucho para el básquetbol de Chile, especialmente para nosotros que hemos estado en el proceso desde la sub 16. Hemos podido mantenernos y entrar a la cancha tras pasar por los estudios, superar lesiones, el covid y otro tipo de dificultades. Pudimos demostrar en cancha, todos juntos, lo que hemos pensado desde chicos, de que podíamos hacer algo grande y poner a Chile en el mapa. Debemos seguir trabajando para eso”, remarcó el deportista de 26 años.

Ahora, confía en seguir “creyendo en el proceso”, como apunta en sus redes sociales, ya pensando también en Santiago 2023. De hecho, como condición para firmar en el KS Dąbrowa Górnicza de Polonia puso el contar con la autorización para disputar los próximos Juegos Panamericanos.

“Definitivamente creo en este proceso y tengo la convicción de que todos también lo creemos. Me acuerdo de que lo hablábamos cuando estábamos en el sub 16 de Uruguay hace 10 años y esa convicción la mantenemos hoy. Para alcanzar el siguiente nivel es seguir jugando partidos, conocernos aún más en la cancha. Hemos mostrado lo que hemos mejorado, nos divertimos en la cancha y lo que debemos hacer es seguir jugando juntos, además de mejorar cada uno en sus clubes”, concluyó “Big Chile” en el diálogo con ADN Deportes.