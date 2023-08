Se comienza a sentir el calor de Miami por Damian Lillard: esta sería la oferta sobre la mesa

El futuro de Damian Lillard sigue siendo una interrogante, pero Miami ya comenzó a hacer sus primeros movimientos para quedarse con sus servicios.

Aún faltan varias semanas para que comience la temporada 2023-24 de la National Basketball Association y las diferentes franquicias buscan reforzarse de la mejor manera para competir por el título.

Bajo este escenario, el base de los Trail Blazers solicitó su salida en búsqueda de nuevos destinos y, como era de esperarse, aparecieron varios clubes interesados.

Entre los equipos interesados están los Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets e incluso los Boston Celtics con un interés personal de Jayson Tatum.

De todas formas, Lillard parece tener un favorito que no estaría entre los anteriormente mencionados, pero sí se anticipaba en los reportes anteriores. Incluso se hablaba de que el requisito de su traspaso era únicamente si llegaba a dicho club.

Lo interesante es que se trata justamente de los Heat; por lo que ahora sí hay un interés mutuo, lo que hace ilusionar a los fanáticos miamenses y crecer la ilusión del jugador.

Según diversos reportes de insiders y periodistas especializados en la NBA, Miami está dispuesto a ofrecer un paquete bastante atractivo para fichar a Damian Lillard.

Es probable que se incluyan tres o cuatro selecciones del Draft de primera ronda, posibles intercambios de selecciones, selecciones de segunda ronda y un jugador joven.

También se hablan de algunas negociaciones más intensas, en las que los Heat estarían dispuestos a incluir a Tyler Herro. Sin embargo, como los Trail Blazer nos están interesados en él, se habla de un tercer equipo en la operación, lo que llevaría a un “mega traspaso” que remecería la liga.

En caso de concretarse la transferencia, los de Florida esperan pisar fuerte en la NBA y poder superar esos obstáculos que le han impedido consagrarse campeones.

Heat "have been preparing" a package around 3-to-4 first-round picks, potential pick swaps, second-round picks and a young player possibly for Dame, per @ShamsCharania pic.twitter.com/55k6I8HUIf

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2023