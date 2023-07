Una gran responsabilidad: el equipo con estrellas NBA que prepara Estados Unidos para el Mundial

Cada vez falta menos para que comience el Mundial de Básquetbol 2023 y Estados Unidos ya presentó su equipo conformado únicamente con estrellas de la NBA.

No hay dudas de que la National Basketball Association es la mejor y más popular liga de baloncesto en todo el mundo, pero en poco más de un mes, los fanáticos de este deporte se mantendrán atentos a la cita de selecciones.

Una vez más, considerando el gran nivel de la liga norteamericana, los ojos están puestos sobre el Team USA. Además, en esta ocasión contarán únicamente con basquetbolistas pertenecientes a equipos de la NBA.

De todas formas, pareciera que desde la federación no están muy empeñados en recuperar el cetro que perdieron en la última competencia FIBA del 2019 realizada en China, donde se coronó campeón España y ni siquiera estuvieron en el podio.

Esto, debido a una citación que deja más dudas que certezas, con varios jugadores jóvenes que parecieran tener como principal desafío conformar un equipo de proyección.

Bajo la misma línea, hay fanáticos que piden a grandes leyendas como LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant, ninguno en la nómina. Pero la realidad es otra, y algunos de los más destacados son Paolo Banchero, Brandon Ingram y Anthony Edwards.

En total, son 12 los seleccionados del equipo de Estados Unidos para llegar al Mundial de Básquetbol 2023 a desarrollarse en Filipinas, Japón e Indonesia, todos provenientes de la NBA. Estos serán dirigidos por Jamahl Mosley, técnico de Orlando Magic.

Junto a los ya mencionados, también esperan brillan Mikal Bridges (Nets), Tyrese Haliburton (Pacers), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Bobby Portis (Bucks) y Austin Reaves (Lakers), entre otros.

Revisa el listado completo a continuación:

Además de la selección, está el denominado USA Select Team, de 14 basquetbolistas en total: 11 jugadores actuales de la NBA, junto con tres jugadores veteranos con experiencia en la NBA, la NBA G League, internacional y USA Basketball.

Los miembros del Equipo Selecto de EE. UU. entrenarán diariamente con el Equipo Nacional Masculino de EE. UU. del 3 al 6 de agosto en Las Vegas a modo de preparación.

Algunos de los nombres destacados en este listado son Jalen Green (Rockets), Cade Cunningham (Pistons), Chet Holmgren (Thunder) y John Jenkins (G League Ignite), entre otros. Revisa la lista a continuación:

A roster of 11 current @NBA athletes, along with three veterans of the NBA, @nbagleague & USA Basketball, have been named to the 2023 USA Men's Select Team.

The Select Team will practice with 🇺🇸 #USABMNT from Aug. 3-6 in Las Vegas.

— USA Basketball (@usabasketball) July 24, 2023