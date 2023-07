¡La sorpresa del año! Kemba Walker deja la NBA y llega a Europa

Durante las últimas jornadas se anunció de manera oficial de Kemba Walker dejó atrás la NBA para vivir nuevas experiencias en un importante club de Europa.

Aún falta para el comienzo de la temporada 2023-24 de la National Basketball Association y las noticias están enfocadas principalmente los traspasos. Los equipos intentan reforzarse para cumplir con los objetivos de un nuevo año y para eso buscan a los mejores basquetbolistas posibles.

Pero no todos los reportes están relacionados con la incorporaciones, ya que varias salidas son igual o más llamativas. Este es el caso de “Cardiac”, pero con una particularidad aún mayor, ya que deja atrás la competencia norteamericana.

Hay que recordar que Walker no tenía equipo desde el 6 de enero del 2023 luego de ser cortado por los Dallas Mavericks, su última franquicia en la liga. Solo alcanzó a jugar nueve partidos.

Así, tras varios meses de incertidumbre y especulaciones en torno a su futuro, llegó el llamado del viejo continente, específicamente desde el AS Mónaco. Si bien se desconoce si tuvo más ofertas, lo más probable es que así haya sido, pero los gigantes franceses lograron hacerse con sus servicios.

De esta manera, el jugador neoyorquino le dirá adió a la que es considerada la mejor competencia de baloncesto del mundo. Esto, luego de desarrollar toda una carrera profesional ininterrumpida de 12 años al más alto nivel.

AS Mónaco

Ahora, Kemba Walker comenzará una nueva etapa en Europa, despidiéndose de una manera que quizás no es la óptima para alguien de su importancia dentro de la NBA.

A sus 33 años buscará demostrar en la Euroliga que aún tiene mucho que dar y un gran talento con el que puede seguir compitiendo. Precisamente eso es lo que lo motivó a firmar por el Mónaco.

“En estos momentos estoy concentrado únicamente en mi nueva aventura, en esta experiencia que me espera y en la vida que tendré aquí. Estoy muy emocionado y ansioso por esta oportunidad en Mónaco”, mencionó.

“El club estaba muy interesado en mí y yo solo quería ser parte de un equipo que me quisiera, que creyera en mí. Vi que los líderes sentían que yo podía ayudarlos a alcanzar otro nivel. Eso fue lo que me convenció y lo que me hizo decidir unirme al Mónaco“, añadió.