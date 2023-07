Ignacio Varela Arroyo cambia de equipo de España y jugará en la categoría LEB Oro

Ignacio Varela Arroyo dará un importante salto en su carrera y desde la próxima temporada podrá competir en la categoría LEB Oro, la segunda en importancia del básquetbol en España.

Con 23 años, el base había disputado la LEB Plata en el Hestia Menorca, pero debía volver al Movistar Estudiantes, club dueño de su pase. Sin embargo, dará un giro, considerando que ya tenía ofertas de otros clubes.

De hecho, Burgos era el que tenía avanzadas gestiones para contar con Ignacio Varela Arroyo, quien finalmente terminó firmando un contrato por los próximos dos años con Lleida, cuestión que le permitirá competir en una instancia más exigente del baloncesto hispano.

¡Fin del culebrón! Nacho Arroyo firmará con Lleida por 2 temporadas tras rechazar la oferta de Burgos. El jugador valora como Lleida ha conseguido ayudar a diferentes bases a dar el salto de Leb Oro hacía ACB. pic.twitter.com/xbmzOUmdMm — MenORca Baloncesto🥇 (@MNKBaloncesto) July 19, 2023

La despedida de Ignacio Varela Arroyo

El seleccionado nacional utilizó sus redes sociales para despedirse de Movistar Estudiantes tras seis años. “Quiero dar las gracias a toda la gente del club que me ayudó y se preocupó por mí, a la gente de la residencia en la cual estuve los 3 primeros años, a los trabajadores que siempre estaban preocupados de que estuviéramos bien y siempre lo hacían con una sonrisa en la cara”, escribió en sus redes sociales.

“En estos 6 años he crecido como jugador, pero lo más importante es que he crecido como persona y he aprendido los valores de este gran club. Le deseo el mayor de los éxitos a toda la familia estudiantil y estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a encontrar”, concluyó, apuntando ya a sus próximos desafíos con el Lleida.