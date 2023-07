Anthony Edwards renovó con los Timberwolves por un millonario contrato

El periodo de traspasos en la National Basketball Association se mantiene bastante activo y durante las últimas horas se dio a conocer la situación de Anthony Edwards con el millonario contrato alcanzado con los Timberwolves.

Los diferentes equipos de la NBA siguen preparándose de cara a la temporada 2023-24 de la NBA, por lo que buscan armar y reforzar sus plantillas de la mejor manera. Pero también hay que tener en cuenta que no todos son traspasos.

En medio de diversos rumores, especulaciones y algunos movimientos ya confirmados, las extensiones de vínculo también son una forma importante de mantener un alto nivel. Precisamente esta fue la estrategia de Minnesota, quienes siguen apostando por Edwards.

La franquicia de Minneapolis blindó de la mejor manera su joven y talentoso escolta, con una renovación bastante atractiva, tanto desde lo deportivo así como también desde lo económico; claramente considerando las limitaciones de la NBA.

De manera concreta, los Timberwolves propusieron un contrato a Anthony Edwards por las próximas cinco temporadas y un monto económico que puede alcanzar los 260 millones de dólares. La condicionante es cumplir con ciertos requisitos y objetivos.

“Me siento honrado, agradecido y emocionado de permanecer en Minnesota como parte de esta asombrosa franquicia. Es increíble donde puedes llegar trabajando duro”, mencionó el jugador de 21 años a través de un comunicado.

Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards has agreed on a five-year designated rookie maximum deal that could be worth $260 million, his agents Bill Duffy and Joe Branch of WME tell ESPN. pic.twitter.com/d0UTdqFgD9

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2023