Ignacio Varela Arroyo, base de La Roja del Básquetbol: “Todos estuvimos perfectos y eso se notó en el Preclasificatorio”

Entre las serie de rendimientos que le permitieron a Chile ganar el Preclasificatorio a la Americup 2025, disputado el pasado fin de semana en Valdivia, fue Ignacio Arroyo Varela, quien hasta hace meses estuvo en el Hestia Menorca, con el que ascendió a la LEB Oro, la seguna división del básquetbol en España.

“El objetivo era clasificar, ganar los tres partidos y hacer un buen básquetbol. Lo hicimos y fue una fiesta, volver a jugar con la selección en Valdivia fue algo muy lindo”, comentó en diálogo con ADN TOP KIA quien es hijo del ex basquetbolista profesional, campeón de Dimayor y también ex seleccionado nacional Patricio Arroyo.

Durante la conversación, valoró el nivel que alcanzaron en el inicio del ciclo en La Roja del Básquet con Juan Manuel Córdoba, siendo el base conductor del quinteto nacional. “Él me conocía de hace mucho tiempo, sabía cómo le gustaba jugar y me dio la confianza de cumplir ese rol. Lo tomo con mucha ilusión y motivación, pero creo que estuvimos todos perfectos y eso se notó. A medida que iban pasando los partidos, íbamos jugando mejor”, reconoció Ignacio Arroyo Varela, quien apuntó a seguir mejorando con miras a Santiago 2023.

“Eran partidos importantes para iniciar un nuevo proceso, conocer la idea del profe. Los Panamericanos son un torneo importante y todos queremos estar. La fecha es complicada, pero ya se están haciendo las gestiones para que estemos todos. Va a ser muy importante el nivel que mostremos ahí. Hay que estar preparado para todo”, aseguró quien deberá volver al Movistar Estudiantes, club dueño de su pase y que disputa la ACB, considerada como la segunda liga más competitiva del mundo tras la NBA.

Ignacio Varela Arroyo ya tiene “visa para un sueño”

Tal como la canción de Juan Luis Guerra, el deportista de 23 años también celebra el haber recibido la nacionalidad española. “El pasaporte te da mucho. Al jurar, se me preguntó por el cambio de apellido y lo pedí, lo sentí así. Ser comunitario te abre muchas puertas. Me vine joven, con 17 años. Llevo seis años acá, he crecido en la técnica individual, el tiro de larga distancia y analizar más situaciones de juego, tener más visión“, remarcó quien, en el proceso, se cambió el apellido para honrar a su madre, Nancy Varela, que vive en España.

Además, valoró que, como él, otros basquetbolistas nacionales estén teniendo opciones en Europa, como Nicolás Carvacho y Manny Suárez, entre otros. “Estoy orgulloso de representar a Chile en España. Es lindo ver, con el pasar de los años, que hay más chicos jugando en el extranjero. Poco a poco el básquetbol chileno está creciendo”, concluyó en el diálogo con ADN TOP KIA.