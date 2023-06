La dura decisión de la NBA: Ja Morant es sancionado por 25 partidos

La temporada de la NBA ya llegó a su final y los Denver Nuggets se consagraron como nuevos campeones, pero ahora comienzan a conocerse las primeras noticias de cara a un nuevo año y Ja Morant es protagonista de una mala.

No hay dudas sobre el gran talento y las capacidades que tiene el joven jugador de los Grizzlies, pero su comportamiento fuera de las canchas es bastante polémico y le ha generado más de algún problema. Además, hay que recordar que desde la liga mantienen altas exigencias y medidas estrictas en este sentido.

A lo largo de este año, Morant ha protagonizado diferentes escándalos extradeportivos y, gran parte de ellos, son ligados al porte y exhibición de armas de fuego. También hay más casos ligados a su actitud violenta y desafiante.

Cada una de sus acciones negativas tenía las respectivas consecuencias, considerando las decisiones deportivas aplicadas por la franquicia de Memphis. Pero hasta ahora faltaba la decisión de los directivos de la liga; ya llegó y, tal como se esperaba, es bastante severa.

Según consignaron a través de un comunicado oficial, Ja Morant se perderá los primeros 25 partidos de la temporada 2023-24 de la NBA. También especifican que podrían ser más si no cumple una serie de requisitos.

“Nos preocupa especialmente la posibilidad de que otros jóvenes repitan esta conducta. Dadas estas circunstancias, creemos que la suspensión de 25 partidos es apropiada y deja claro que este tipo de actitudes irresponsables con armas no van a ser toleradas“, indicaron.

La medida también le prohíbe que el jugador cualquier actividad pública de la liga o de su equipo, incluidos los choques de pretemporada. De esta manera, su regreso a las canchas podría darse a mediados de diciembre (fecha estimada).

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/dzDSb4uCk3

— NBA Communications (@NBAPR) June 16, 2023