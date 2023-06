Reflexión tras la derrota: los Heat destacan la fortaleza del equipo tras perder las Finales NBA

Los Heat cayeron en el quinto y decisivo juego de las Finales 2022-23 de la NBA ante los Nuggets e hicieron una sentida reflexión destacando la fortaleza y unión del equipo a lo largo de la temporada.

Los Nuggets respondieron a su favoritismo y cerraron la llave en casa, coronándose como los nuevos campeones y desatando la fiesta. Pero, como suele ser en las definiciones deportivas, está la otra parte, la de la derrota.

Miami tuvo un año bastante movido, con altos y bajos, con éxitos y complicaciones tanto dentro de la cancha así como también fuera de ella. Terminaron la temporada siendo 8° de la Conferencia Este.

En play-in cayeron ante Atlanta Hawks y triunfaron ante Chicago Bulls en la segunda y última oportunidad de entrar a playoffs. Una vez en la tierra firme de postemporada, dieron un gran golpe venciendo a los Bucks (1°), dejando en el camino a los Knicks (5°) y tomándose revancha de los Celtics (2°) en las finales de conferencia.

Así, llegaron a la gran final con un importante impulso y motivación; sin embargo, no eran los favoritos de la llave. Al frente tenían a la franquicia de Denver, que fue bastante sólida y siendo líder absoluto de la Conferencia Oeste.

La franquicia de Florida cayó en el quinto juego ante los de Colorado, poniéndole fin a su año como subcampeón de la liga. A partir de esto comenzaron a realizar diferentes análisis y a sacar conclusiones de su rendimiento.

Tal como se esperaba, tras perder las Finales de la NBA, fueron las principales figuras de los Heat quienes salieron a declarar y entregar su visión de lo que fue una nueva temporada tan cerca del campeonato.

Erik Spoelstra, entrenador del equipo, declaró: “Nos hubiera gustado poder escalar la cima de la montaña y poder conseguir esa victoria final, pero creo que este es un equipo con el que mucha gente se puede identificar si alguna vez sentiste que te descartaron o sentiste que te hicieron sentir inferior”.

“La forma en que este equipo manejó los contratiempos y la adversidad para desarrollar una determinación y perseverancia colectivas. Estas son lecciones que podemos transmitir a nuestros hijos; que aunque sea deporte, de este juego se pueden aprender lecciones de vida; que puedas perseverar”, reflexionó,

“Obviamente, no obtuvimos la victoria final, pero a veces eso es cierto en el deporte y también en la vida; que no siempre consigues lo que quieres. Pero no hay arrepentimiento por nuestra parte. Todos, staff, jugadores por igual, se esforzaron y se comprometieron con el equipo, hicieron lo que fuera mejor para el grupo”, añadió.

Jimmy Butler concluyó sobre la campaña realizada por el equipo y sigue demostrando ese anhelo de victoria: “Me siento agradecido de poder competir con esta gente. Nunca se sabe cómo será el equipo el próximo año, el año siguiente. Estoy agradecido. He aprendido mucho”.

“Cuento con grandes compañeros que compiten conmigo y que nos dan opciones de ganar un anillo, algo que sigo pensando que haremos como equipo aquí, como franquicia, en la ciudad de Miami”, añadió.

La visión de Bam Adebayo: “Este año fue un torbellino porque al comenzar la temporada esperábamos -grandes cosas-. Obviamente, no tuvimos un gran comienzo al comienzo y luego pasamos adversidades, gente lesionada, jugando con ocho jugadores, tratando de encontrar una manera, nadie teniéndonos en cuenta”.

“Entonces, para mí, fue un placer llegar tan lejos y tener a este tipo de gente, luchando por hacerse un nombre. Y lucharon hasta la final. Nos quedamos cortos, pero no me importa lo que digan los demás. Nunca puedes descartar a estos tipos”.

We made history, don’t let them tell you differently. Thank you #HEATNation for always riding with us and FOR us! pic.twitter.com/13lHBcEvAW

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 13, 2023