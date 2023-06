Los Nuggets recibirán a los Heat en el juego 5 de las Finales NBA con la opción de consagrarse campeones

Esta noche se disputará el juego 5 de las Finales 2022-23 de la NBA en el que los Nuggets podrían consagrarse campeones en caso de imponerse ante los Heat.

Tras una larga y apasiónate temporada regular, además de los play-in y playoffs, esta noche podríamos conocer al nuevo monarca de la mejor liga de básquetbol del mundo.

Respondiendo a su favoritismo previo, Denver se presenta para el quinto partido con la primera opción. Si logra quedarse con la victoria en casa, se coronará campeón por primera ver en la historia de la franquicia.

Pero Miami no pondrá las cosas fáciles e intentarán demostrar su mejor nivel de baloncesto para descontar en el global y estirar la serie, como mínimo, a un juego 6 que disputarían en casa.

Hay que recordar que el global está 3-1 a favor del equipo de Colorado, quienes comenzaron ganando. Si bien los de Florida empataron en el segundo partido, los dirigidos por Michael Malone consiguieron dos triunfos más que los tiene a un paso de la gloria.

Revisa los detalles del juego 5 entre los Nuggets y los Heat correspondiente a las Finales de la NBA:

