Los Heat buscan emparejar la serie ante los Nuggets esta noche en las Finales de la NBA

La noche de este viernes se diputará el siempre importante juego 4 de las Finales 2022-23 de la NBA en el que los Heat saldrán a buscar el empate ante los Nuggets.

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón de la mejor liga de básquetbol del mundo y la serie decisiva nos ha ofrecido tres duelos de primer nivel y con paridad entre los equipos.

Denver dio el primer golpe como local, pero Miami empató antes de comenzar con su localía. Ya en el Kaseya Center, los de Colorado pudieron pasar nuevamente arriba con un triunfo clave como forastero. Así, el global para el juego 4 es de 2-1.

Con el marcador a favor, los dirigidos por Michael Malone saldrán en búsqueda de un triunfo que les permita quedar a un partido del título, además, ese quinto duelo lo afrontarían como locales.

Pero los pupilos de Erik Spoelstra no pondrán las cosas fáciles e intentarán ganar frente a su público y así estirar la serie a un eventual juego 6 en el que repetirían localía.

Revisa los detalles del juego 4 entre los Heat y los Nuggets correspondiente a las Finales de la NBA:

Nikola Jokic and Jamal Murray had HISTORIC Game 3s to put the @nuggets up 2-1.

Will the @MiamiHEAT even the series tonight?

GAME 4. 8:30 PM ET. ABC. pic.twitter.com/rmDl18IdMc

— NBA (@NBA) June 9, 2023