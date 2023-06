¡Terremoto en la NBA! Los Phoenix Suns despiden a Chris Paul

Durante las últimas horas se dio a conocer que los Suns optaron por despedir a Chris Paul, una noticia que genera un gran revuelo entre las franquicias y fanáticos de la NBA.

Aún no conocemos al nuevo campeón de la liga, que saldrá de entre los Het y los Nuggets, pero ya se van dando datos sobre el futuro de algunos jugadores. Ya surgieron rumores en torno a LeBron James y ahora se habla de lo que podría suceder con “CP3”.

El jugador ha hecho una gran carrera en el mejor básquetbol del mundo, siendo considerado dentro de los mejores 75 de la historia y llegando como figura a cada equipo. Pero ahora atraviesa un complejo momento a sus 38 años.

Según comenzaron informando algunos insiders, periodistas y, posteriormente, los medios especializados, desde Phoenix le comunicaron a Paul que sería desvinculado.

De todas formas, hay quienes apuntan a que no pasará directamente a ser un agente libre. De manera concreta, sostienen que desde la franquicia de Arizona les estarían buscando un traspaso.

Por el momento, lo que mantiene alerta a la NBA es que la salida de Chris Paul es un hecho, pero habrá que esperar para ver qué decisión toman los Suns, ya que su salida puede ser de diferentes maneras.

BREAKING: Phoenix Suns have notified star Chris Paul that he will be waived, making the future Hall of Famer one of the top free agents this offseason, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 7, 2023