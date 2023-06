LeBron James es pretendido por los Mavericks pero los Lakers consideran una única negociación

Durante esta semana se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que LeBron James pueda llegar a los Mavericks y la postura de los Lakers que consideran una eventual negociación.

Aún no se definen las Finales 2022-23 de la NBA, que disputan los Heat y los Nuggets, pero ya comienza el movimiento ante las futuras transferencias.

En este contexto, se especula torno a un posible movimiento del “King” que diversas fuentes especializadas comenzaron a abordar y llevar como noticia.

Se trata del interés de Dallas por sumar a James a su equipo. También se habla sobre el deseo personal Kyrie Irving, quien estaría hablando con los dirigentes y tratando de convencer al jugador angelino.

La situación fue tomando cada vez más fuerza, posicionándose como una opción real. Ante este escenario llegó una respuesta desde Los Ángeles frente a esta opción.

Al considerar la opción de que “LJ” llega a la franquicia texana, los seguidores del básquetbol rápidamente se ilusionan con un Big Three compuesto por LeBron, Irving y Luka Doncic.

Pero desde los Lakers fueron bastante claros ante el interés de los Mavericks y plantearon una única condición para comenzar a negociar el traspaso de LeBron James.

“Who's gonna be the defender? This team doesn't even fit together on paper.”

