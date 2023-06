Los Heat recibirán a los Nuggets en el juego 3 de las apasionantes Finales de la NBA

La noche de este miércoles se retomará la acción de las apasionantes Finales 2022-23 de la NBA en la que los Heat y los Nuggets disputarán el juego 3 de un cruce que, por ahora, está bastante parejo.

Seguimos avanzando en el camino para conocer al nuevo campeón de la mejor liga de básquetbol del mundo y cada vez estamos más cerca. Y, si bien desde un principio algunos tenían un favorito claro, esta instancia especial hay que jugarla partido a partido y quedó demostrado que hay un alto nivel de ambas partes.

Respondiendo al favoritismo, Denver comenzó ganando serie con comodidad en el primer duelo, pero los miamenses tuvieron una gran reacción que les permitió quedarse con el juego 2 en la altura de Colorado.

Así, la llave se mantiene 1-1, pasando a la localía de Miami por los próximos dos partidos. Hay que recordar que, por ahora, se disputará un quinto partido en el que se volverá al Ball Arena de Denver cuando se comience con la alternancia.

De esta manera, los dirigidos por Erik Spoelstra llegan con la primera opción para tomar la ventaja ante los pupilos de Michael Malone. Además, se suma el atractivo de ver una vez más a Jimmy Butler y Nikola Jokic frente a frente en búsqueda de su primer anillo.

Revisa los detalles del juego 3 entre los Heat y los Nuggets correspondiente a las Finales de la NBA:

THE FINALS ARE TIED 1-1.

🏔️ Jokic, Murray and AG dominated G1

🔥 Jimmy, Bam and Gabe led the way in G2

WHO WILL WIN Game 3 tonight on ABC? pic.twitter.com/IBrS18Izef

