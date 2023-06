Nikola Jokić y Jamal Murray hicieron historia en las finales de la NBA

La noche del pasado jueves se dio inicio a las Finales 2022-23 de la NBA en la que Nikola Jokić y Jamal Murray lograron hacer historia a nivel colectivo e individual.

Ambos jugadores tuvieron su debut en esta instancia decisiva y lo hicieron de la mejor manera posible, siendo piezas fundamentales para la victoria y logrando una marca histórica en la liga.

Los Nuggets dieron el primer golpe sobre los Heat, imponiéndose por 104 – 93. En ese marcador final, el “Joker” y J.M tuvieron una gran incidencia, aportando con 27 y 26 puntos respectivamente.

Pero no solo la eficacia ofensiva fue lo destacado, ya que también tuvieron un gran desempeño a nivel completo, aportando en diferentes fases al juego ofensivo. Nikola Jokić ganó 10 rebotes y dio 14 asistencias, mientras que Murray se quedó con 6 rebotes y entregó 10 asistencias.

Gracias a estos números, y considerando las diferentes estadísticas que se valoran cada vez más en la liga, ambos jugadores de Denver alcanzaron marcas que hasta ayer solo ostentaban grandes leyendas.

El serbio se unió a LeBron James siendo los únicos jugadores en los últimos 25 años en anotar 10 puntos y repartir 10 asistencias en una mitad de las Finales.

Además, igualó a Jason Kidd, convirtiéndose en los únicos de la historia con en conseguir un triple doble en su estreno en esta instancia.

En un logro conjunto, Nikola Jokić y Jamal Murray son la segunda dupla de compañeros en la NBA que logra cada uno al menos 25 puntos y 10 asistencias en un juego de las Finales.

Esto, ubicándose detrás de las dos leyendas de Los Ángeles Lakers, Lakers Earvin “Magic” Johnson y James Worthy, quienes lo hicieron en 1987.

Los jugadores también se convirtieron en dos de cuatro basquetbolistas en la historia de la NBA en registrar 25+ PTS, 5+ REB y 10+ AST en un debut en las Finales, uniéndose a Michael Jordan y Russell Wetbrook.

Nikola Jokic and Jamal Murray are 2 of 4 players in NBA history to record 25+ PTS, 5+ REB, and 10+ AST in a Finals debut, joining:

Michael Jordan: 36 PTS, 8 REB, 12 AST on 06/02/1991

Russell Westbrook: 27 PTS, 8 REB, 11 AST on 06/12/2012 pic.twitter.com/GiUeLHiQlM

— NBA History (@NBAHistory) June 2, 2023