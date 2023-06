Nikola Jokić lideró el triunfo de los Nuggets sobre los Heat en las Finales de la NBA

Tras una larga espera y en medio de grandes expectativas, finalmente comenzaron a jugarse las Finales 2022-23 de la NBA en la que se enfrentan los Nuggets y los Heat.

El juego 1 terminó con una cómoda victoria de Denver, quienes pudieron hacerse fuerte en casa y celebrar junto a su público. Siempre es importante dar el primer golpe y ponerse 1-0 arriba, por lo que ahora cuentan con una motivación adicional.

La franquicia de Colorado dominó durante todo el partido y Miami solamente pudo cerrar el último cuarto por arriba en el parcial, pero no fue suficiente ante la extensa diferencia: 29 – 20, 30 – 22, 25 – 21 y 20 – 30.

Una vez más, y tal como se esperaba, Nikola Jokić lideró a los suyos siendo el máximo anotador de la noche con 27 puntos. Por parte de los miamenses, Bam Adebayo lideró la ofensiva con 26pts. Ambos tuvieron gran incidencia en el marcador final de 104 – 93.

De esta manera, los Nuggets comenzaron ganando la serie sobre los Heat en las Finales 2022-23 de la NBA y, por el momento, responden al favoritismo previo. Pero Miami buscará responder conforme a su objetivo y emparejar el global con una importante victoria como visitante.

Nikola Jokic records a triple-double in his 1st ever Finals game as Denver takes Game 1!

27 PTS

14 AST

10 REB

W

Game 2: Sunday, 8pm/et on ABC pic.twitter.com/ilmwGaflED

— NBA (@NBA) June 2, 2023